108MP कैमरा, 8GB RAM और 4520mAh बैटरी वाले Mi 11X Pro 5G की कीमत में भारी कटौती, जानें नए दाम और Flipkart Sale में मिल रहे Discount ऑफर की डिटेल

108MP Camera 8GB RAM 4530mAh Battery Featured Xiaomi Mi 11X Pro 5G Price Cut in India check new price and Discount Offer detail in Flipkart Sale: Xiaomi ने Mi 11X Pro 5G को पिछले साल लॉन्च किया था। इसमें 8GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। कंपनी ने अब इसकी कीमत में 3000 रुपये की कटौती कर दी है। इससे पहले भी कंपनी स्मार्टफोन की कीमत कम चुकी है। इस 5G फोन के नए दाम और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 26, 2022 1:18 PM IST