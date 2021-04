108MP camera Super AMOLED Display and Snapdragon 720G SoC Featured Realme 8 Pro in Flipkart sale with EMI Offer: Flipkart पर Mobiles Bonanza Sale शुरू हो गई है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट और दूसरे ऑफर्स मिल रहे हैं। यदि आप 108MP कैमरे वाला एक सस्ता फोन खरीदने चाहते हैं तो इस सेल में Realme 8 Pro को खरीद सकते हैं, जो उपलब्ध है। फोन में 108MP कैमरा, 4,500mAh बैटरी, Super AMOLED डिस्प्ले और Qualcomm Snapdragon 720G SoC जैसे फीचर मिलते हैं। आइए जानते हैं इसकी कीमत और इस पर मिल रहे खास ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 7, 2021 8:55 AM IST