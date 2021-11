108MP तक कैमरा, 5065mAh तक बैटरी और 67W तक की चार्जिंग वाले Top 5 5G Smartphone, Dhanteras पर Sale में खरीद सकते हैं आप

108MP Camera up to 5065mAh Battery and up to 67W Charging Featured Top 5 5G Smartphone Under 25K to By On Dhanteras From Flipkart and Amazon Sale: Dhanteras 2021 के मौके पर कुछ नया लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक स्मार्टफोन अच्छा विकल्प हो सकता है। अच्छी बात यह है कि Amazon और Flipkart पर इन दिनों सेल चल रही है, जिसका फायदा उठाकर आप सस्ते में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। यदि आपका बजट 20 से 25 हजार रुपये है और एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए ऐसे 5 स्मार्टफोन का विकल्प लेकर आए हैं। इस लिस्ट में 108MP तक कैमरा, 5065mAh तक की बैटरी और 67W तक चार्जिंग सपोर्ट वाले स्मार्टफोन शामिल हैं। आइए जानते हैं इन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स और इनकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: November 1, 2021 4:51 PM IST