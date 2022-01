108MP कैमरा, 8GB तक RAM और 6000mAh तक बैटरी वाले Motorola के इन फोन्स को अभी सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहे कई Offer

108MP Camera up to 6000mAh Battery Featured Motorola G60 Motorola Edge 20 Fusion Motorola Edge 20 and Motorola Edge 20 Pro on Cashback Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर फोन्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस समय भारतीय बाजार में Motorola के 108MP कैमरा वाले कई फोन्स उपल्बध हैं। इसमें Moto G60, Moto Edge 20 Fusion, Moto Edge 20 और Moto Edge 20 Pro शामिल हैं। इन फोन्स को अभी फ्लिपकार्ट से बेहद सस्ते में खरीदा जा सकता है। स्मार्टफोन्स में 6000mAh तक बैटरी के साथ कई धांसू फीचर्स मिलते हैं।

Mona Dixit



Published on: January 11, 2022 12:36 PM IST