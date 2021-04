108MP Camera up to 8GB RAM and 128GB Storage Featured Realme 8 Pro on Flipkart with Exchnage EMI and Discount Offer: रियलमी ने हाल में ही अपनी 8-सीरीज में दो स्मार्टफोन Realme 8 और Realme 8 Pro लॉन्च किए हैं। फोन का प्रो वेरिएंट यानी Realme 8 Pro 108MP के मुख्य कैमरा लेंस के साथ आता है। Flipkart पर यह स्मार्टफोन सबसे कम कीमत वाला 108MP लेंस वाला डिवाइस है। इसमें 108MP कैमरा, 4500mAh बैटरी, Super AMOLED डिस्प्ले और Qualcomm Snapdragon 720G SoC मिलता है। आईए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 19, 2021 12:17 PM IST