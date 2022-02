108MP Main Camera Dual Selfie Camera 4300mAH Battery and up to 12GB RAM Featured Vivo V23 Pro 5G On Discount on Flipkart: हाल में लॉन्च हुअ Vivo V23 Pro 5G को अभी खरीदने पर डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि, यह ऑफर केवल ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर उपलब्ध है। 108MP कैमरा वाले इस स्मार्टफोन में 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आइये, स्मार्टफोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: February 2, 2022 8:41 AM IST