108MP Rear And 16MP Front Camera Up to 8GB RAM 128GB Storage Featured Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max Sale on Amazon.in and Mi.com with Discount and Jio Cashback Offer: Redmi Note 10 Pro Max को खरीदने का आज मौका है। इस स्मार्टफोन की दोपहर 12 बजे Amazon.in और Mi.com पर ऑनलाइन सेल है। शाओमी ने इसे पिछले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया था। फोन में 8GB तक RAM, Snapdragon 732G प्रोसेसर और 108MP कैमरा मिलता है। 5020mAh की बैटरी वाला यह फोन 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर और इसके फीचर्स के बारे में।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 1, 2021 8:52 AM IST