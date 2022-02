11GB RAM 5000mAh battery 33W fast charging featured Oppo A76 launched in Malaysia check price in India and features: ओप्पो ने एक Oppo A76 स्मार्टफोन की मलेशिया में चुपके से लॉन्च किया है। इस फोन को जल्द भारतीय बाजार में भी पेश किया जा सकता है। फोन के बारे में पिछले कुछ समय से लीक रिपोर्ट सामने आ रही थी। ओप्पो का यह फोन Oppo A74 का अपग्रेड मॉडल है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 20, 2022 8:23 PM IST