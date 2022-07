12.2MP 12MP Camera 6GB RAM 128GB Storage featured Google Pixel 6A first sale on flipkart check price features and offers: गूगल पिक्सल 6A को 28 जुलाई से भारत में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस फोन की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh Published on: July 27, 2022 6:26 PM IST