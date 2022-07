120Hz display 12Gb RAM 50MP camera 33W fast charging speed featured Nothing Phone 1 launched in India check first look and specifications: इस साल का सबसे चर्चित स्मार्टफोन Nothing Phone (1) आज भारत में लॉन्च हो गया है, जो कि Nothing ब्रांड का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। फीचर्स से ज्यादा चर्चा इस फोन के लुक को लेकर बनी हुई थी, जिसके बैक पर यूनिक लाइट सिस्टम दिया गया है। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और सभी स्पेसिफिकेशन।

Manisha



Published on: July 12, 2022 9:13 PM IST