120Km Range and up to 60Kmph top speed featured Eeve Soul Price Rs 1.4 Lakhs Launched in India: EeVe India ने अपना फ्लैगशिप स्कूटर भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने EeVe Soul लॉन्च किया है, जो 120Km की रेंज और 60Kmph की टॉप स्पीड के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 16, 2021 3:40 PM IST