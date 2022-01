120W फास्ट चार्जिंग, 108MP कैमरा, 5160mAh बैटरी वाले Xiaomi 11i HyperCharge 5G फोन की पहली सेल 12 को, मिल रहे धांसू ऑफर

120W Fast Charging 108MP camera 5160mAh battery featured Xiaomi 11i HyperCharge 5G Smartphone first sale on 12 january check launch offer and price: Xiaomi 11i Series आज भारत में लॉन्च हुई है। इस सीरीज के HyperCharge वेरिएंट में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही, फोन में 108MP का कैमरा, 5160mAh की बैटरी समेत कई धांसू फीचर मिलते हैं। इस फोन की पहली सेल 12 जनवरी को आयोजित की जाएगी। कंपनी ने इसके साथ कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर पेश किए हैं।

@HarshitKHarsh Published on: January 6, 2022 3:15 PM IST