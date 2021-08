1250mAh battery 5MP back 2MP selfie camera featured worlds smallest 4G Smartphone Mony Mint launched in China everything you should know about it: चीनी स्मार्टफोन कंपनी Mony ने दुनिया का सबसे छोटा 4G स्मार्टफोन Mony Mint चीन में लॉन्च किया है। इस फोन की साइज ATM कार्ड जितनी है। इस फोन को आप हथेली में छिपा सकते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, इस सबसे छोटे 4G फोन को एक बार चार्ज करने पर यह 72 घंटे का बैटरी बैकअप देता है।

@HarshitKHarsh Published on: August 8, 2021 7:35 AM IST