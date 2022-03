12GB RAM 120Hz display Qualcomm Snapdragon 695 5G processor featured iQOO Z6 launching in India on 16 March See first look and price in India: iQOO अपने एक और बजट गेमिंग फोन iQOO Z6 को 16 मार्च को भारत में पेश करने जा रहा है। कंपनी ने फोन के कई फीचर्स ई-कॉमर्स वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से रिवील की है। आइए, जानते हैं यह फोन पिछले साल आए iQOO Z5 के मुकाबले कितना बेहतर होगा?

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 13, 2022 12:37 PM IST