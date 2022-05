12GB RAM 120W Fast Charging 50MP + 50MP + 50MP back and 32MP selfie camera featured xiaomi 12 Pro best deal user get instant discount of 6000 rupees and EMI on sale: Xiaomi 12 Pro 5G को शाओमी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। यह फोन शाओमी का एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। इस फोन में बहुत सारे खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स हैं। आज इस पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। आइए हम आपको इस फोन के फीचर्स और ऑफर्स दोनों के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 15, 2022 1:04 PM IST