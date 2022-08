12GB RAM 1TB Storage 50MP camera 4400mAh battery Qualcomm Snapdragon 8 plus Gen 1 featured Samsung Galaxy Z Fold 4 launched check first look and specifications: आज सैमसंग ने फाइनली अपना मच-अवेटेड फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Fold 4 लॉन्च कर दिया है। इस फोन में यूजर्स को 7.6-inch Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex मेन डिस्प्ले मिलता है, जबकि इसमें 6.2-inch HD+ का कवर डिस्प्ले मिलता है। गैलेरी में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें सभी स्पेसिफिकेशन।

Manisha



Published on: August 10, 2022 8:39 PM IST