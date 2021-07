12GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP+50MP+8MP+2MP कैमरे वाले OnePlus 9 Pro 5G पर शानदार Exchange offer, 11 हजार रुपये तक बचा सकते हैं आप

12GB RAM 256GB Storage 48MP 50MP 8MP 2MP camera featured OnePlus 9 Pro 5G on huge exchange offer on Amazon check other offer price and discounts: OnePlus 9 Series के टॉप एंड मॉडल OnePlus 9 Pro 5G पर Amazon India पर चल रहे सेल में शानदार ऑफर दिया जा रहा है। OnePlus 9 Pro 5G की खास बात यह है कि इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला Fluid AMOLED डिस्पले पैनल मिलता है। यह फ्लैगशिप फोन HASSELBLAD ब्रांडिंग वाले कैमरा सेटअप के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 3, 2021 6:37 AM IST