12GB RAM 256GB Storage 48MP Camera 4500mAh battery featured OnePlus 9R 5G on huge discount on Amazon saving days sale check offers price and specifications: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर Mobile Saving Days का आयोजन किया जा रहा है। यह सेल 25 जून यानि आज से शुरू होकर 29 जून तक चलेगी। इस सेल में OnePlus के लेटेस्ट 5G फ्लैगशिप फोन पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह फोन 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज, 4500mAh बैटरी, 65W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 25, 2021 9:44 AM IST