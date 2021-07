12GB RAM 256GB Storage 48MP Camera featured gaming smartphone iQOO 7 Legend 5G on huge discount via amazon check price features and offers: Vivo के सब ब्रांड iQOO के पिछले दिनों लॉन्च हुए दमदार गेमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 7 Legend 5G पर ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है। यह फोन 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज, Qualcomm Snapdragon 888 SoC के साथ आता है।

Last updated on: July 2, 2021 7:01 AM IST