12GB RAM 256GB Storage 50 plus 50MP dual primary camera 65W fast charging featured Realme GT 2 Pro top features First impression and first sale offer of 5000 rs: Realme ने आज अपने सबसे पॉवरफुल फ्लैगशिप फोन को भारत में लॉन्च किया है। इस फोन में 12GB तक रैम, 256 जीबी तक स्टोरेज, 50-50 मेगापिक्सल कैमरा समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं। आइए हम आपको उन सभी के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 7, 2022 2:45 PM IST