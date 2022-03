12GB RAM 256GB Storage 50MP camera 150W fast charging featured Realme GT Neo 3 First impression, Realme GT Neo 3 First looks and pictures: Realme GT Neo 3 को आज चीन में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इस फोन का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जो 150W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। यह फोन सिर्फ 5 मिनट में ही 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। आइए हम आपको इस फोन के सभी फीचर्स, कीमत और पिक्चर्स दिखाते हैं।

@Deveshjhaa Published on: March 22, 2022 6:14 PM IST