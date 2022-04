12GB RAM 256GB Storage 50MP Camera 65W Fast Charging featured Realme GT 2 First Sale on Flipkart Check price and discount offers: रियलमी जीटी 2 सीरीज के बेस मॉडल की पहली सेल कल यानी 28 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पहली सेल में Realme GT 2 की खरीद पर कई तरह के आकर्षक ऑफर मिलेंगे। यह फोन 12GB तक RAM, 256GB स्टोरेज, 50MP कैमरा और 65W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 27, 2022 8:34 PM IST