12GB RAM 256GB Storage 50MP Camera featured OnePlus 10 Pro 5G first sale on 5 April check price and offers: वनप्लस के हाल ही में लॉन्च हुए प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 10 Pro 5G की पहली सेल कल यानी 5 अप्रैल को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। पहली सेल में इस फोन को खरीदने पर कई तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। यह फोन 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 4, 2022 9:02 PM IST