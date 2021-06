12GB RAM + 256GB Storage 6000mAh Battery 64MP Rear and 24MP Front Camera Featured Asus ROG Phone 3 in Flipkart Sale With Discount: Flipkart पर Flagship Fest सेल चल रही है। यह सेल 4 जून से शुरू हुई है और 8 जून तक चलेगी। Flipkart Sale में Citi Bank कार्ड्स पर 10 फीसदी का Instant Discount मिल रहा है। इसके साथ ही स्मार्टफोन्स पर EMI ऑफर मिल रहा है। अगर आप एक दमदार डिवाइस खरीदने की योजना में हैं, तो Asus ROG Phone 3 खरीद सकते हैं। यह फोन 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ-साथ 64MP + 13MP + 5MP रियर और 24MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है। इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: June 7, 2021 8:52 AM IST