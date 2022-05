12GB RAM 256GB Storage 64MP camera 66W fast charging and Snapdragon 778G featured iQOO Z6 Pro 5G first sale tomorrow users will get 3000 rupees instant discount on Amazon Summer sale: iQOO Z6 Pro 5G को पिछले हफ्ते ही भारत में लॉन्च किया गया है। इस फोन को कल यानी 4 मई 2022 को पहली बार Amazon Summer Sale में बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है। आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और इस पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 3, 2022 3:14 PM IST