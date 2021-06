12GB RAM 256GB Storage 64MP Camera 90Hz AMOLED Display OnePlus Nord 5G launched in India know price features specifications and sale date: OnePlus ने अपने Nord सीरीज में एक और मिड बजट फोन Nord CE 5G को पेश किया है। इसे भारत में 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत में सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है। फोन की खरीद पर कई तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 11, 2021 8:35 AM IST