12GB RAM 256GB Storage 64MP Camera 90Hz super AMOLED Display Realme X2 Pro available on huge discount on Flipkart check price and offers: Realme X2 Pro स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है। Qualcomm Snapdragon 855 फ्लैगशिप प्रोसेसर, 90Hz Super AMOLED डिस्प्ले, 64MP क्वाड रियर कैमरा जैसे फीचर वाले इस फोन को कम कीमत में खरीदा जा सकता है। आइए, जानते हैं मिलने वाली डील्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 21, 2021 9:00 PM IST