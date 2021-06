12GB RAM + 256GB Storage 64MP Camera and 4500mAh Battery Featured Realme X7 Max 5G Will Available On Flipkart With Discount: रियलमी के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन Realme X7 Max 5G की अगली सेल कल यानी 24 जून को है। इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart और Realme.com से खरीदा जा सकता है। फोन MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर काम करता है, जो 12GB RAM और 256GB तक के स्टोरेज के साथ आता है। स्मार्टफोन में 64MP कैमरा और 4500mAh की बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की पूरी डिटेल।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: June 23, 2021 8:39 AM IST