12GB RAM 256GB Storage 64MP camera featured gaming smartphone Realme X7 Max 5G on huge discount on flipkart check price features and specification: Realme X7 Max स्मार्टफोन को कुछ महीने पहले पेश किया गया था। यह स्मार्टफोन 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज, 64MP कैमरा फीचर के साथ आता है। यह गेमिंग स्मार्टफोन फिलहाल Flipkart पर जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है। आइए, जानते हैं ऑफर के बारे में..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: September 2, 2021 8:28 AM IST