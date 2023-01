12GB Ram 256GB Storage Fold Screen Dual Display Qualcomm Snapdragon 888 Soc 12MP Three Camera Samsung Galaxy Z Fold3 5G Get Massiv Discount Below Amazon Price: सैमसंग के इस मोबाइल में फोल्ड होने वाली स्क्रीन दी गई है। साथ ही इसमें दो डिस्प्ले दी गई हैं। इसमें अंदर की तरफ 7.6 Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जबकि कवर पर 6.2 इंच एमोलेड है।

rohit1 kumar



Published on: January 4, 2023 12:15 PM IST