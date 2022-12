12GB Ram 5000mAh Battery 90Hz Refresh Rate Display 50MP Camera And Mediatek Dimensity 700 Chipset Feature Samsung Galaxy M13 5G Get Massiv Discount on Samsung Website: Samsung Galaxy M13 5G स्मार्टफोन में 12 जीबी तक रैम है, जिसमें प्लस रैम शामिल है और यह एक प्रकार की वर्चुअल रैम है। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर एक सेल आयोजित हो रही है, जिसमें यह मोबाइल काफी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है।

rohit1 kumar



Published on: December 23, 2022 12:58 PM IST