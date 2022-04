12GB RAM 50MP Camera 120Hz display 65W Fast charging featured Realme GT 2 Smartphone launched in India First impression and pictures: भारत में आज Realme GT 2 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। फोन के डिजाइन की बात करें, तो इसके बैक पर Paper Tech Master Design दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी कैमरा के लिए पंच-होल कटआउट टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में स्थित है। कंपनी ने फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ 12GB तक RAM और 65W फास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स दिए हैं। इसके लेटेस्ट डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए देखें हमारी ये फोटो गैलेरी।

Manisha



Published on: April 22, 2022 5:02 PM IST