12GB RAM 50MP camera 4700mAh battery 120W Fast charging featured iQoo 9T 5G first sale today at Amazon get huge discount offer check price specification: आइकू 9टी 5जी फोन को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। आज इस फोन की पहली सेल Amazon पर दोपहर 12 बजे से शुरू होने जा रही है। इस सेल में फोन तगड़े डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद के लिए लिस्ट है। ध्यान रहे यह डिस्काउंट ऑफर केवल 6 अगस्त तक की वैध रहने वाले हैं।

Manisha



Published on: August 4, 2022 9:05 AM IST