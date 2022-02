12GB RAM 512GB Storage 50MP Camera 5000mAh battery featured Realme GT 2 Pro 5G launched in MWC 2022 check first look in pics: रियलमी ने बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC 2022) में Realme GT 2 Series पेश की है। इस प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज को कंपनी ने जनवरी में चीन में पेश किया था। Realme GT 2 सीरीज में 12GB तक RAM, 512GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। जानते हैं फोन के मुख्य फीचर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 28, 2022 5:48 PM IST