12GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera Featured Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro and Pixel 5A are available on Amazon without launching in India: Google Pixel के फोन को सबसे बढ़िया प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन माना जाता है लेकिन भारतीय यूजर्स को इन फोन्स को यूज करने का ज्यादा मौका मिला नहीं। गूगल ने भारत में Google Pixel 4a के बाद कोई भी स्मार्टफोन भारत में लॉन्च नहीं किया था। अभी कुछ दिन पहले ही गूगल ने अमेरिका में Pixel 6 और Pixel 6 Pro को लॉन्च किया था लेकिन ये फोन्स भी भारत में लॉन्च नहीं किए गए हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: June 4, 2022 10:09 AM IST