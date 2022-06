12GB RAM, 64MP OIS कैमरा, 4500mAh बैटरी वाले POCO F4 5G गेमिंग फोन की पहली सेल आज, Instant Discount के साथ फ्री में पाएं Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन

12GB RAM 64MP OIS Camera 4500mAh battery featured POCO F4 5G First Sale today on flipkart with Rs 4000 instant discount and free Disney Plus Hotstar: पिछले सप्ताह ग्लोबली लॉन्च हुए POCO F4 5G की पहली सेल आज यानी 27 जून को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर फोन की खरीद पर Instant Discounts के साथ-साथ फ्री में YouTube Premium और Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: June 27, 2022 9:18 AM IST