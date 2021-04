12GB RAM up to 256GB Storage 48MP Camera and 65W Charging Featured OnePlus 9R First Sale on Amazon With Rs 2000 Discount and Jio Offer: OnePlus 9R कंपनी की लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज का हिस्सा है। ब्रांड ने हाल में ही OnePlus 9 सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें OnePlus 9R सबसे किफायती स्मार्टफोन है। यह फोन पंच होल डिस्प्ले, क्वाड रियर कैमरा और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। डिवाइस में Snapdragon 870 प्रोसेसर, 6.55-inch का 120Hz वाला Fluid AMOLED डिस्प्ले और 65W की चार्जिंग दी गई है। Amazon पर इस स्मार्टफोन की Sale है, जिस पर Discount Offer मिल रहा। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Published on: April 14, 2021 8:47 AM IST