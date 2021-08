12MP + 12MP + 12MP Rear, 12MP Front and up to 512GB Storage Featured iPhone 12 Pro Max on Discount on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों Apple Days Sale चल रही है। यह सेल 24 अगस्त से शुरू हो गई है और 28 अगस्त तक चलेगी। इसमें आईफोन पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में iPhone 12 Pro Max को भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 4 कैमरे, 512GB तक इंटरनल स्टोरेज और दमदार बैटरी दी गई है। साथ ही फोन बड़ी स्क्रीन के साथ आता है। इसे अभी खरीदने का अच्छा मौका है। फोन पर डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। साथ ही इसे EMI पर भी घर ला सकते हैं। फोन के सारे स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: August 25, 2021 9:15 AM IST