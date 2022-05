12MP + 12MP बैक कैमरा, A15 Bionic चिप और iOS 15 वाले Apple iPhone 13 पर तगड़ा ऑफर, मिलेगा 13 हजार रुपये का सीधा डिस्काउंट

12MP 12MP Back Camera A15 Bionic Chip iOS 15 features Apple iPhone 13 Huge Discount offer on Amazon Flat 13000 off on Base Variant: Amazon Summer Sale कल यानी 4 मई से शुरू हो रही है, लेकिन Apple iPhone 13 की कीमत सेल से पहले ही 13 हजार रुपये तक कम हो गई है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर यह फोन सस्ते में मिल रहा है। आइए, जानते हैं सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: May 3, 2022 8:27 AM IST