12MP + 12MP Camera 512GB Storage and A15 Bionic Chip Featured Apple iPhone 13 Price cut and with Discount on Flipkart check details here: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से इस समय iPhone 13 को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 512GB तक RAM के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है।

@monadixt

@monadixt Published on: November 9, 2022 9:02 AM IST