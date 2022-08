12MP 12MP Camera 8GB RAM 512GB Storage Infinity Flex Dynamic AMOLED display featured Samsung Galaxy Z Flip 4 First Look check price in India: सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन आज यानी 10 अगस्त को ग्लोबली लॉन्च हुए हैं। पिछले साल आए Galaxy Z Flip 3 के अपग्रेडेड वेरिएंट Galaxy Z Flip 4 में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। यह फोन कई अपग्रेड्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 10, 2022 9:02 PM IST