12MP 12MP Camera A15 Bionic Chip 512GB RAM featured Apple iPhone 14 and iPhone 14 Plus launched check price in India: नई iPhone 14 Series लॉन्च हो गई है। इस सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल में पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। नया iPhone 14 और iPhone 14 Plus पुराने A15 Bionic के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 8, 2022 3:43 AM IST