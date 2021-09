12MP + 12MP Camera Featured iPhone 12 and iPhone mini Get Huge Price Cut Ahead Of iPhone 13 Series Launch: Apple नए आईफोन लॉन्च करने वाली है। 14 सितंबर को होने वाले इवेंट में एप्पल iPhone 13 सीरीज लॉन्च कर सकती है। इसकी लॉन्चिंग से पहले iPhone 12 सीरीज की कीमतों में भारी कटौती हुई है। Flipkart पर iPhone 12 और iPhone 12 Mini पर बंपर Discount मिल रहा है। यह स्मार्टफोन 12MP + 12MP कैमरा, A14 Bionic प्रोसेसर के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की खास बातें और इन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: September 13, 2021 9:54 AM IST