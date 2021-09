12MP + 12MP Camera up to 256GB Storage and 20W Fast Charging Featured Apple iPhone 12 On Flipkart With Discount: Flipkart पर जल्द ही Big Billion Days Sale शुरू होने वाली है, जिसमें विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिलेगा। फिलहाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन विभिन्न स्मार्टफोन पर ऑफर जरूर मिल रहे हैं। अगर आप आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Apple iPhone 12 खरीदने का यह अच्छा मौका है। इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। इस स्मार्टफोन में 12MP + 12MP का डुअल रियर कैमरा, 256GB स्टोरेज जैसे फीचर मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स और इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: September 21, 2021 12:58 PM IST