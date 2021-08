12MP + 12MP Dual Rear and 12MP Selfie Camera Featured iPhone 11 available on EMI Cashback and Exchange Offer on Flipkart: iPhone 11 खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के पास अभी अच्छा मौका है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से सस्ते में खरीदा जा सकता है। फोन पर कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही इसे कम EMI में भी खरीदने का मौका है। अभी फ्लिपकार्ट पर कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी विभिन्न ऑफर्स के तहत इसे कम दाम में घर ला सकते हैं। Apple iPhone 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन पर क्या ऑफर्स हैं और इसमें क्या खूबियां दी गई हैं, यह जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: August 12, 2021 3:52 PM IST