12MP Camera A15 Bionic chip and 512GB storage featured Apple iPhone 13 huge discount offer on Flipkart check price and specifications: फेस्टिव सेल के दौरान नया डिवाइस लेना फायदे का सौदा होता है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन Apple iPhone 13 फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Flipkart पर आपको इस वक्त शानदार डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। गैलेरी में चेक करें फोन के स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स।

Manisha



Published on: October 19, 2022 1:31 PM IST