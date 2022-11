12MP front 12MP 12MP back camera A15 Bionic chip featured Apple iPhone 14 gets 5000 rs discount on amazon here price specs offers: Amazon Fab Phone Fest सेल में Apple iPhone 14 पर शानदार बैंक ऑफर्स और डील मिल रही हैं। अगर आप इस डिवाइस को खरीदने का चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम आपको इस गैलरी में स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और डिस्काउंट ऑफर के बारे में विस्तार से बताएंगे।

ajay verma



Published on: November 28, 2022 7:54 PM IST