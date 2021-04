12MP Rear and 12MP Front up to 128GB Storage Featured Apple iPhone 12 Mini in Flipkart Sale With EMI and Exchange Offer: Flipkart Mobiles Bonanza Sale शुरू हो गई है। 7 अप्रैल से शुरू हुई यह सेल 11 अप्रैल तक चलेगी। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount के साथ Exchange Offer और No-Cost EMI ऑफर मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट सेल iPhone 12 Mini को 60 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं 12MP + 12MP कैमरे वाले इस फोन की खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 7, 2021 10:11 AM IST