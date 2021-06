12MP Rear and 8MP Front Camera 6GB RAM + 128GB Storage Featured Google Pixel 4a in Flipkart Sale With up to Rs 6000 Discount: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Big Saving Days Sale 13 जून से शुरू हुई है। यह सेल 16 जून तक चलेगी। Flipkart Sale में no-cost EMI, Exchange Offer और बैंक ऑफर मिल रहे हैं। इस सेल में Google Pixel 4a स्मार्टफोन जबरदस्त Discount पर मिल रहा है। इसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 12MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: June 14, 2021 11:28 AM IST