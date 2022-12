13 inch Display, M2 chipset, 8GB Ram And macOS Feature Apple MacBook Air M2 can buy Massive Discount and Save Upto Rs 20000: Apple MacBook Air M2 में कंपनी ने लेटेस्ट M2 चिपसेट का इस्तेमाल किया है। इसमें 13 इंच का Pro Retina display दिया है, जिसकी 500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलेगी।

rohit1 kumar



Published on: December 22, 2022 4:16 PM IST